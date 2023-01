Oplossing voor defecte Westsluis in Terneuzen: schepen kunnen Gentse haven morgen weer in- en uitvaren

De schepen die al sinds woensdagochtend liggen te wachten aan de havens van Gent en Terneuzen, kunnen dit weekend de havens weer in- en uitvaren. Dat zegt North Sea Port. Door een defect aan de Westsluis in Terneuzen kunnen zo'n 60 schepen de havens niet meer in- en uitvaren, maar dat defect wordt vandaag hersteld.