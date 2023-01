Oppositiepartijen in Dilbeek vormen nieuwe partij "Denk Dilbeek"

Het Dilbeeks schepencollege bestaat nu uit leden van N-VA en Open VLD. De oppositiepartijen Groen, Vooruit, CD&V en DNA! willen daar verandering in brengen en richten een nieuwe politieke partij op.

Volgens CD&V-fractieleider in de gemeenteraad Jef Vanderoost gaat het om een volledig nieuwe partij. "Het gaat over andere accenten leggen en taboeloos over de grenzen van partijen heen denken. We positioneren ons niet op de links-rechts-as. We maken echt een volledig nieuw verhaal, ook met andere geëngageerde Dilbekenaars."

De partij zal "Denk Dilbeek" heten. "We willen nadenken over Dilbeek en de mensen ook met ons mee laten denken", zegt Vanderoost.