Gladde wegen in Mechelen: strooidiensten rijden meer dan 1 keer uit

Het gaat dan voornamelijk over gevoelige plaatsen. "Het was extra glad op banen zoals bruggen of hellingen. Daar is een tweede of zelfs een derde keer gestrooid." Het gebeurt wel vaker dat strooidiensten meerdere keren per dag moeten uitrijden. "Zij strooien op kritieke punten, maar door het ochtendgloren zakt de temperatuur opnieuw. Dan is de kans groot dat je daar extra moet strooien."