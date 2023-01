Politie Turnhout betrapt 17-jarige die met de auto van zijn vader een ritje maakt

Donderdagnacht heeft de Turnhoutse politie een auto tegengehouden na opvallend rijgedrag. "Het rijgedrag trok onze aandacht en we hebben besloten om tot een controle over te gaan", klinkt het bij de politie. "De autobestuurder was een jongeman van 17 jaar, zonder rijbewijs. Hij had stiekem de wagen van zijn vader meegenomen."

De bestuurder zat niet alleen in de wagen. "Er waren nog twee passagiers bij van 17 en 19 jaar. Ze waagden zich aan een gevaarlijke rit in de nacht." De politie zette de auto aan de kant en nam contact op met de vader van de bestuurder. "Hij heeft de wagen terug naar huis gebracht." Wat er met de autobestuurder en de passagiers zal gebeuren, is nog niet duidelijk.