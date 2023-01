Robby De Caluwé stopt eind dit jaar als burgemeester van Moerbeke

De Caluwé was burgemeester sinds 2013. Hij is trots op wat er in die periode is veranderd in zijn gemeente: "Denk aan de nieuwe school en de sporthal die in aanbouw is. We hebben een masterplan gemaakt en voor het eerst op lange termijn nagedacht over de toekomst van de gemeente. Dat is een belangrijk document in het kader van de fusiegesprekken met Lokeren."