154 Rohingya na meer dan een week gered van zinkende boot voor de kust van Thailand

Een bittere pil voor de vluchtelingen, want vele Rohingya proberen net Myanmar te ontvluchten. De Rohingya zijn een moslimminderheid die al jaren vervolgd worden in Myanmar. Vele vluchtelingen riskeren hun leven in gammele bootjes in een poging om naar bijvoorbeeld Maleisië of Indonesië te vluchten, beide overwegend islamitische landen.

Die uittocht uit Myanmar zelf en uit de vele miserabele vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh is nog toegenomen na de militaire repressie in 2017, waarbij vele doden vielen. Sinds 2017 zijn bijna een miljoen Rohingya uit Myanmar naar buurland Bangladesh verdreven. Intussen is het leger ook weer volledig aan de macht in Myanmar, na de staatsgreep van begin 2021.