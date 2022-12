Russische oppositiepoliticus veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor “leugens over Russische leger”

Ilja Jasjin is een van de meest prominente oppositiepolitici in Rusland, die ondanks de strenge censuurwetten kritiek bleef uiten op de Russische invasie in Oekraïne. Tijdens een livestream in april op YouTube had Jasjin het over de gebeurtenissen in Boetsja, een voorstad van Kiev. Toen het Russische leger zich daar noodgedwongen had teruggetrokken, bleken er tientallen onschuldige Oekraïense burgers geëxecuteerd te zijn. De beelden van de lichamen in de straten van Boetsja schokten de wereld.