Minister van Dierenwelzijn Weyts sluit slachthuis in Zele: "Ook in een slachthuis moet je dieren fatsoenlijk behandelen"

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) sluit slachthuis Moerbeko na verschillende zware overtredingen. Het slachthuis in Zele in Oost-Vlaanderen is het enige Vlaamse slachthuis dat nog op grote schaal schapen en geiten slacht. "Ook in een slachthuis moeten dieren fatsoenlijk behandeld worden", klinkt het fors.