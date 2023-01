Subsidies voor Caetsweyers in Diepenbeek en Bosbeekvallei in As om droogteproblematiek aan te pakken 

Via de Blue Deal investeert de Vlaamse Regering in een breed pallet aan maatregelen om de droogteproblematiek en waterschaarste in Vlaanderen aan te pakken. Er werd nu een budget van 24 miljoen euro vrijgemaakt voor een 80-tal projecten in Vlaanderen. Daaronder ook 1,7 miljoen euro voor de Caetsweyers in Diepenbeek en 1,3 miljoen euro voor de Bosbeekvallei in As.