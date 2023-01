Nu ook tweede vleermuizensoort in gerestaureerde ijskelder van Buggenhout

De ijskelder is in 2018 gerestaureerd. Al een jaar later bleek de grootoorvleermuis er te overwinteren. Nu is ook de baardvleermuis er waargenomen. Voor Robbert Schepers van Regionaal Landschap Schelde Durme is dat het bewijs dat het project geslaagd is: "De ijskelder was een ruïne, maar hij is gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat. We hebben een vleermuisvriendelijke inrichting gekozen door speciale deuren te voorzien waardoor vleermuizen binnen en buiten kunnen. Er zijn ook stenen met spleten en gaten waar vleermuizen in kunnen wegkruipen. Het is mooi dat ze effectief naar daar komen voor hun winterslaap."