Tweehonderd Franse burgers gaan drie maanden lang debatteren over euthanasie

Premier Borne pleitte daarom voor een "genuanceerde en verantwoordelijke reflectie over het onderwerp". Zelfs als de termen "euthanasie" of "hulp bij zelfdoding" niet expliciet vermeld worden, zullen de deelnemers zich buigen over het feit of het een en ander gelegaliseerd moet worden.

In maart zullen ze zich uitspreken over het al dan niet wijzigen van de huidige wet op basis van deze vraag: "Is het kader rond hulp bij levensbeëindiging aangepast aan de verschillende situaties die zich voordoen of moeten er eventueel wijzigingen worden aangebracht?"

President Emmanuel Macron had in september gevraagd om het burgerplatform, georganiseerd naar het model van de conventie die in 2019 en 2020 over het klimaat vergaderde.