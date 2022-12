Vicevoorzitter Europees Parlement op heterdaad betrapt en opgepakt op verdenking van corruptie

Eva Kaili een voormalige tv-presentatrice. Sinds 2014 is ze Europees Parlementslid voor de Griekse partij PASOK, lid van de S&D-groep. Sinds dit jaar is ze ook vicevoorzitter van het Europees Parlement, onder meer bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten.

Eerder vandaag waren al vier anderen opgepakt voor verhoor in het kader van een onderzoek naar corruptie, witwassen en criminele organisatie. Dat gebeurde tijdens 16 huiszoekingen in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel.

Kaili's partner F.G. - parlementair assistent voor S&D - werd in de loop van de dag al ondervraagd door de speurders. In het verleden werkte hij voor het Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri. Hij is ook actief in diens vzw Fight Impunity, waar vanmorgen ook een huiszoeking zou hebben plaatsgevonden, net als bij Panzeri thuis. In diens woning zou ook bijna 500.000 euro cash in beslag zijn genomen.

De twee laatste opgepakte personen zouden een lobbyist zijn en vakbondsman Luca Visentini. Die laatste is vorige maand nog verkozen tot secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), met 200 miljoen leden wereldwijd.

Golfstaat Qatar, het gastland van het WK voetbal, zou beslissingen van het Europees Parlement met grote sommen geld hebben proberen te beïnvloeden. Bij de huiszoekingen hebben de speurders in totaal ongeveer 600.000 euro aan cash geld in beslag genomen, een hoop informaticamateriaal en een aantal mobiele telefoons.