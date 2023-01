Vanaf vandaag vier weken lang schaatsplezier in Sint-Niklaas

In deelgemeente Sinaai is er een kerstmarkt op de Dries op zaterdag 10 december vanaf 16 uur. In Puivelde is dat op zondag 11 december vanaf 16 uur, op het plein aan de Sint-Jobkerk. En in Belsele vindt de kerstmarkt in Belseledorp plaats op zaterdag 17 december vanaf 16 uur.