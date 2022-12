Vlaamse regering neemt extra maatregelen om sluiting kinderopvanginitiatieven op te vangen

Zo wordt de subsidie voor de tijdelijke noodopvang uitgebreid. De regering voerde eerder al een subsidie in voor de organisatie van tijdelijke opvang wanneer een initiatief moest sluiten omdat het in handhaving zat. "We breiden dit uit naar alle sluitingen van kinderdagverblijven, ongeacht de reden. Ook bij kinderdagverblijven die sluiten door faillissement of overmacht", legt minister Crevits uit. "We geven ook meer mogelijkheden aan lokale besturen om vervangopvang voor ouders te organiseren in de buurt, zo willen we de opvang zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke opvang houden."

Verder wordt de vastgelegde periode van de tijdelijke vervangcapaciteit verlengd van 6 naar 18 maanden. Dat geeft ouders en lokale besturen meer tijd om naar een vaste oplossing te zoeken.

In de marge van de beslissing over het gesubsidieerde vervangaanbod heeft de Vlaamse regering ook beslist dat de sector van de kinderopvang 15,7 miljoen euro aan steun zal krijgen voor de hoge energieprijzen. Een initiatief in de kinderopvang voor baby's en peuters mag rekenen op een subsidie van 120 euro per erkende opvangplaats. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er voor een onthaalouder met 8 vergunde plaatsen in een tussenkomst van 960 euro voorzien wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt er 70 euro per erkende kleuteropvangplaats voorzien. In totaal gaat het bij de kinderopvangvoorzieningen om 12,3 miljoen euro en bij de buitenschoolse opvang om zo'n 3,4 miljoen euro.