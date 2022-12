Voorzitter Waalse socialisten Paul Magnette dient De Wever van antwoord: "Het confederalisme is onbespreekbaar"

De Belgische politiek is sterk gefragmenteerd en het politieke centrum verdampt beetje bij beetje, "maar fragmentatie is geen reden om alle bevoegdheden naar de Gewesten over te hevelen". Toch dreigt ons land na de volgende verkiezingen in 2024 in een politieke patstelling terecht te komen, of toch als partijen Vlaams Belang en PTB blijven groeien. In een peiling blijkt dat Vlaams Belang en N-VA samen misschien wel een meerderheid kunnen behalen in 2024.