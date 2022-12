Democraten verliezen zetel in Amerikaanse Senaat na vertrek Kyrsten Sinema, maar meerderheid niet in gevaar

Sinema nam niet deel aan de tussentijdse verkiezingen van november. Haar termijn loopt pas af in 2024. Ze heeft nog niet gezegd of ze in 2024 opnieuw aan de verkiezingen wil deelnemen.

Haar vertrek uit de Democratische Partij heeft op het eerste gezicht geen grote gevolgen voor de Democraten. Want met Senaatsvoorzitter Kamala Harris hebben ze nog altijd de beslissende stem, mocht Sinema niet meer meestemmen met de Democraten en een stemming op 50-50 zou eindigen. Maar hun al krappe meerderheid is nu wel nog wat krapper geworden.

Sinema is overigens niet de enige onafhankelijke senator. Angus King (uit Maine) en Bernie Sanders (uit Vermont) zijn dat ook. Zij stemmen meestal wel mee met de Democraten. Sinema liet in het midden of zij dat in het vervolg ook zal doen. In het recente verleden was ze een van de Democratische senatoren die soms tegenstemde, waardoor president Biden Republikeinse stemmen nodig had om zijn plannen erdoor te krijgen. Sinema blijft in elk geval haar taken in de commissies uitvoeren, waardoor ze volgens sommigen min of meer de Democratische lijn zal aanhouden.

Chuck Summer, de leider van de Democraten in de Senaat, ziet op zich weinig verandering. "Kyrsten is onafhankelijk. Dat is ze altijd geweest. Ik vind haar een goede en effectieve senator", reageerde hij.