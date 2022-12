"Hij riep: 'Ik wil overal blauwe plekken' en liet zich op de grond vallen": Dit is wat er volgens de politie gebeurde met terreurbeschuldigde Ali El Haddad Asufi 

Onze redactie kon het proces-verbaal inkijken over het incident gisterenochtend in de gevangenis van Haren, waar de beschuldigden van het proces over de aanslagen zijn opgesloten. Beschuldigde El Haddad Asufi zei gisteren op het proces dat de politie hem had gewurgd en dat hij was flauwgevallen. Maar in het verslag van de politie staat iets helemaal anders: "Hij liet zich vallen en deed alsof hij stikte".