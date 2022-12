Zullen werklozen sneller een job vinden met het voorstel van Sammy Mahdi?

Die feiten: het gaat in Vlaanderen om ongeveer 63.000 langdurig werkzoekenden die al langer dan 2 jaar werk zoeken. Dit is een derde van de totale groep van 182.000 Vlaamse werkzoekenden – het laagste aantal in 15 jaar trouwens.

Onder die langdurig werkzoekenden vooral veel oudere werknemers, mensen met een medische beperking en kortgeschoolden. Vaak reeds dolgedraaid door opeenvolgende ritjes op de activeringscarrousel, van het ene opleidingstraject in de andere werkervaringsstage. Want werkzoekenden die niet ingaan op een passend opleidingsaanbod of werkaanbod riskeren nu al sancties of uitsluiting.