Wielertoeristen starten net zoals profs in Brugge aan hun Ronde van Vlaanderen

Sinds vorig jaar is overeengekomen dat de start van de Ronde van Vlaanderen afwisselend in Brugge en Antwerpen ligt. Volgend jaar is het dan aan Brugge. De laatste keer dat de start daar lag, was in 2016. En de wielertoeristen zullen daar de dag voordien ook mogen starten. "Daar was eerst wat twijfel over maar nu is beslist dat de start voor de wielertoeristen ook in Brugge zal liggen", klinkt het bij Flanders Classics.