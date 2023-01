Wolf doodt voor het eerst kleinvee in As, burgemeester roept eigenaars op om voorzorgsmaatregelen te nemen

"Het is duidelijk dat de wolf in het bosgebied Opglabbeek-Zavel aanwezig is, en zo waarschijnlijk ook hier gekomen is", verklaart de burgemeester. "Ik wil de inwoners waarschuwen, zodat ze opletten, en hun dieren beschermen." Op de website van de gemeente As is er nu ook een pagina aangemaakt voor mensen met vragen over hoe ze hun weide nu wolfproof kunnen afmaken. "De wolven gaan zeker nog terugkomen, dus we moeten daar rekening mee houden", besluit de burgemeester.