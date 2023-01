Zemst krijgt steeds meer werknemers op de fiets

Sinds enkele jaren wil de gemeente Zemst haar personeel meer motiveren om met de fiets naar het werk te komen. "We vinden dat belangrijk omdat er meerdere voordelen aan verbonden zijn", zegt Dirk Van Roey (N-VA), schepen voor mobiliteit. "Ten eerste is het goed voor de mentale en fysieke gezondheid, en als je met de fiets komt verbruik je ook geen CO2 en dat is goed voor het milieu."