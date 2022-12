Zuid-Koreanen worden straks een of twee jaar jonger: traditionele manieren om leeftijd te berekenen worden geschrapt

Tijdens de corona-epidemie werd nogmaals duidelijk dat het gebruik van verschillende systemen voor veel verwarring zorgt. Toen de Koreaanse overheid de bevolking per leeftijdsgroep uitnodigde om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, was niet duidelijk naar welke leeftijd de mensen nu moesten kijken: de Koreaanse leeftijd of de internationale leeftijd. Daardoor vielen sommige mensen uit de boot.

Uiteraard kun je zo'n discussies oplossen door mensen uit te nodigen op basis van geboortejaar, maar de regering koos voor een drastische oplossing en wil af van het Koreaanse systeem.

Of dit ook veel invloed zal hebben op hoe Koreanen in het dagdagelijkse leven zullen omgaan met leeftijd is nog af te wachten. “In de praktijk zullen Koreanen nog altijd naar het Chinese sterrenbeeld vragen. Dan weten ze automatisch in welk jaar iemand geboren is", zei Koen De Ceuster, docent Moderne Koreaanse Geschiedenis aan de universiteit van Leiden toen de wetswijziging in mei werd aangekondigd in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Leeftijd is in Korea heel belangrijk in het taalgebruik én de sociale verhoudingen: hou ouder je bent, hoe meer respect je krijgt. En dat gaat ver. Bij tweelingen maakt het uit wie er het eerst geboren werd. Degenen die het laatst geboren is, zal altijd respect moeten tonen voor de eerstgeborene broer of zus. Ook onder vrienden wordt op basis van leeftijd een hiërarchie opgebouwd. Daarvoor baseren ze zich op geboortejaar, datum en uur."