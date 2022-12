Amper overtredingen tijdens Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht is er op meer dan honderd verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen gecontroleerd op snelheidsovertredingen en alcohol en drugs achter het stuur. De resultaten van die controles tonen aan dat de 26ste Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen een succes is, want er zijn amper overtredingen vastgesteld. “Deze resultaten zijn bemoedigend. Sensibiliseren en controleren werkt", klinkt het bij Carina Van Cauter, de gouverneur van Oost-Vlaanderen.