Bezorgdheid bij Jessa Ziekenhuis rond De Warmste Week: “Toegankelijkheid is noodzakelijk”

Het zal niet alleen druk zijn in het Stadpark, maar ook op Winterland op het Dusartplein en de winkelstraten door kerstshoppers. "Het zijn verschillende dingen samen die de binnenstad druk maken en daarvoor houd ik mijn hart vast", zegt Ketelslegers. Maar er is veel communicatie rond de mobiliteit vanuit de stad en vanuit De Warmste Week. "We hebben met de stad samengezeten en zij hebben ons de toegankelijkheid gegarandeerd. Er is een mobiliteitsplan opgesteld waar ook instaat dat bezoekers best buiten de ring parkeren."