Buurtbewoners protesteren nu al tegen mogelijke komst reuzewindturbines in Ieper

Verschillende buurtbewoners zijn ongerust over de plannen en hebben een advocaat onder de arm genomen en een comité opgericht. In dat comité zitten de vertegenwoordigers van de getroffen wijken. "In andere landen gelden er vaak afstandsregels. In dit geval zouden die regels ervoor zorgen dat er binnen een straal van een kilometer geen enkel huis zou staan. Maar nu staan er woningen op amper 250 à 300 meter. De turbines zijn daarnaast ook nog eens uitzonderlijk hoog, bijna twee keer de hoogte van de kathedraal van Ieper. Bijna nergens zie je zo'n windmolens op land staan, wel in havengebieden of op zee", zegt Yves Tanghe. Hij is één van de vertegenwoordigers.

Het buurtplatform heeft nu een informatiemoment voorzien op dinsdag 20 december om 20 uur in het VTI van Ieper. Specialisten op het vlak van geluid, trillingen en dergelijke zullen er ingaan op de bekommernissen van de mensen.