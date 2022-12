Binnenstad en kerstmarkt van Duitse stad Dresden urenlang afgezet wegens gijzeling

In Dresden, in het oosten van Duitsland, is de binnenstad urenlang afgesloten omdat er een gijzeling aan de gang was. Ook de kerstmarkt - de beroemde Striezelmarkt van Dresden- is vanmorgen niet opengegaan. De politie was massaal aanwezig in de stad. Kort voor 13 uur kon ze melden dat de gijzeling beëindigd was. De gegijzelden zijn ongedeerd, de gijzelnemer raakte gewond.