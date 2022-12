Grote hinder op E313 richting Antwerpen door kilometerslang mestspoor op wegdek: beperkte doorgang richting Nederland 

Het Vlaams Verkeerscentrum zegt dat er veel verkeershinder is. Het was een tijdlang onmogelijk om vanop de E313 uit Hasselt op de Antwerpse ring richting Nederland te rijden. Wie die richting uit wilde, moest de Antwerpse ring richting Gent nemen om dan te keren in Berchem. Intussen is er wel terug beperkt verkeer richting Nederland mogelijk, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Ze vragen om voor vertrek de laatste verkeersinformatie te raadplegen.