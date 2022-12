CurieuzeNeuzen in de Tuin sluit project af na een extreem nat 2021 en een uitzonderlijk droog 2022

De eerste meetcampagne in 2021 had 5.000 meetpunten over heel Vlaanderen. In 2022 tekenden 3.000 CurieuzeNeuzen in om een jaar extra te meten. Ook in 200 natuurgebieden en op 200 landbouwakkers over heel Vlaanderen werden gazondolken in de grond geplaatst.



Dankzij de realtime data konden de onderzoekers de impact van aanhoudende droogte, maar ook extreme regenval op de voet volgen en dit gedurende twee zeer uiteenlopende weerjaren. De waterbom in juli 2021 leidde tot hele hoge percentages aan bodemvocht in Limburg en een deel van Brabant. De langdurige periode van droogte in het voorjaar en de zomer van 2022 veroorzaakte dan weer extreem lage bodemvochtpercentages in heel Vlaanderen. Zakte het gemiddelde bodemvocht in Vlaanderen in de zomer 2021 niet onder de 25 procent, dan daalde dit tot 12,8 procent in 2022, met bruine gazons als meest zichtbare effect.

Op 13 december houdt het CurieuzeNeuzen-team een slotevent waar alle conclusies en mogelijke oplossingen worden voorgesteld.