Delegatie van Europees parlement zou officieel bezoek aan Qatar afzeggen door corruptieonderzoek: "Onmiddellijk beslist om te annuleren"

Daarnaast dringen verschillende parlementsleden ook aan op een spoeddebat over het corruptie-onderzoek. "We moeten dringend opheldering krijgen over wat er is gebeurd", zegt Kanko.

"Het is bijzonder choquerend om vast te stellen dat er een kans is dat de wetgevende procedure niet onafhankelijk verlopen is. Zoiets is onaanvaardbaar en een grote bedreiging voor onze democratie. We willen weten wat er precies gebeurd is, welke dossiers zijn beïnvloed, welke dossiers nog risico lopen... Daarom hopen we dat er maandag in Straatsburg een meerderheid zal worden gevonden voor een spoeddebat. Het parlement en de burgers hebben recht op antwoorden."