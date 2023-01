Duisburg bakt 120 kaastaarten in openluchtoven: "Opbrengst gaat integraal naar goed doel"

Ondanks de vriestemperaturen stijgt het kwik in de bakoven van Duisburg, een deelgemeente van Tervuren. Het feestcomité heeft een paar jaar geleden de openbare bakoven gerestaureerd en verbouwd. Elk jaar worden er kaastaarten, "keïstaaten" in het lokale dialect, gebakken. Sinds vanmorgen vroeg stoken de mannen de oven op in het dorpscentrum en maken vrouwen de taarten klaar in de parochiezaal.