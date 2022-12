Drie reddingsschepen mogen aanmeren in Italië, "maar geen ommekeer in aanpak van migratie"

Drie reddingsschepen met migranten en vluchtelingen aan boord hebben gisteren de toestemming gekregen om aan te meren in een Italiaanse haven. Het laatste in de rij was het reddingsschip Humanity 1. Dat bevond zich voor de oostkust van Sicilië, maar kreeg toestemming om door te varen naar Bari in het zuiden van de laars. Volgens de ngo SOS Humanity die met het schip vaart, kwam de goedkeuring van de Italiaanse havenautoriteiten om aan te meren snel.