Felle lichten en vrolijke muziek in het centrum van Bilzen: belevingswandeling Dickens Droomt brengt magie naar de stad

Terwijl je door het centrum van Bilzen wandelt, worden de straten verlicht door felle paarse en blauwe lichten en hoor je overal vrolijke muziek. Dat is dankzij Dickens Droomt, een belevingswandeling die dit weekend magie naar de stad brengt. "Dickens Droomt is een heel gebeuren waar je als wandelaar eigenlijk in stilte door wandelt. Je voelt niet de noodzaak om veel te praten, omdat er onderweg zoveel te zien is", vertelt Hubert Schoenmakers, die de regie en het creatieve proces van Dickens Droomt in goede banen leidt.

"We verplaatsen ons tijdens de wandeling naar de tijd van Charles Dickens, vroeger een bekende historische figuur, maar we linken het aan vandaag. Er zijn ook allerlei andere historische figuren te zien, maar daar staan dan weer hedendaagse figuren tegenover. En die twee gaan met elkaar in conflict. Sommigen vinden dat het vroeger beter was, anderen vinden dat het nu beter is", beschrijft Schoenmakers. "Er is onderweg veel zorgvuldig uitgekozen muziek, belichting en allerlei kunstinstallaties met leuke slogans. Maar we hebben ook een lange laan versierd met wenskaartjes, die verstuurd zullen worden naar alle landen in Europa om iedereen het beste toe te wensen."