Fietsentelling bewijst: al jarenlang stallingen te kort in en rond Sint-Pietersstation in Gent

Het Gentse Milieufront (GMF) vindt dat er veel te weinig plaats is om je fiets te stallen aan het station. Het front hield zaterdag een fietsentelling in en rond het Sint-Pietersstation in Gent. “Meten is weten”, zegt Pieter Nuytinck van GMF. “Daarom proberen we om de twee jaar het aantal fietsen te tellen dat in de stallingen staat. Telkens stellen we vast dat er duizenden stallingen te weinig zijn om alle fietsen een plaatsje te geven. Wanneer de niet-overdekte fietsenstalling op het Koningin Maria Hendrikaplein binnen afzienbare tijd verdwijnt, komen de fietsers echt in de problemen."