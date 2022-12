Amerikaanse sportjournalist sterft tijdens het verslaggeven op WK in Qatar, zijn familie vermoedt kwaad opzet

Grant Wahl, een van de bekendste Amerikaanse sportjournalisten, is afgelopen nacht overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval. Hij stierf in het Lusail stadion in Qatar, waar hij verslag aan het uitbrengen was over de voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Nederland. Hij zat in de persafdeling van het stadion, toen hij in de verlengingen van de match onwel werd en instortte. Andere journalisten moesten in allerijl de stoelen verwijderen en de hulpdiensten roepen. Wahl werd gereanimeerd, maar hulp kon niet meer baten.

Enkele weken geleden ging Wahl viraal op Twitter toen hij werd vastgehouden door de Qatarese autoriteiten. Hij mocht het stadion niet betreden omdat hij een regenboogshirt droeg. Wahl wilde daarmee zijn steun betuigen aan de LGBTQ+-gemeenschap, maar homoseksualiteit is verboden in Qatar.

In een laatste Tweet prees hij nog het Nederlandse voetbalelftal: