Koude blijft nog tot na dit weekend hangen, mogelijk sneeuw op komst

Vandaag begon koud en mistig, maar in de kuststreek en in het zuiden van het land klaart het later vandaag nog langzaam op. De maxima blijven wel hangen op -2 tot 3 graden Celsius. In de avond en nacht zal het weer kouder worden met mogelijke minima van -7 graden. Morgen kunnen ook enkele sneeuwbuien vallen.

Die koude zal de komende dagen blijven hangen. Voor zondagnacht waarschuwt het KMI voor een stevige vriesnacht met hier en daar nevel of mist. Wie maandag de baan op moet, kan dus beter zijn wagen binnen zetten of rekening houden met startproblemen en aangevroren ruiten. In de loop van de dag breekt de zon wel opnieuw door.

Dinsdagnacht opnieuw vriestemperaturen en een sneeuwzone uit Frankrijk die ons in de loop van de dag kan bereiken. Ook woensdag en donderdag blijven sneeuw en winterse neerslag mogelijk.

Het KMI waarschuwt de komende tijd ook voor het gevaar van CO-vergiftiging in slecht verluchte ruimtes. Het blijft ondanks de koude belangrijk om voldoende te verluchten. Ook voor gladheid op de wegen blijft het uitkijken.