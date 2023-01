Jonge ondernemers verkopen eindejaarsspullen in eigen pop-upwinkel in Sint-Niklaas

De jonge starters mogen hun producten een, twee of drie maanden verkopen in de tijdelijke winkel. Daarna is het de bedoeling om door te groeien tot een permanent concept in hartje Sint-Niklaas. De eerste lichting starters bestaat uit vormgevers, een ontwerper, een herboriste en zelfs een seksexperte. Ze verkopen allerlei spullen, zoals verzorgingsproducten, kaartjes en juwelen.