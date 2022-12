Gesloten metrostations en verwijderde deelsteps: grootsteden bereiden zich voor op Marokkaanse "match van de waarheid"

Stedelijke ordediensten zetten zich vandaag opnieuw schrap voor eventuele ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko tegen Portugal. In Brussel worden verschillende metrostations preventief gesloten en straathoekwerkers worden ingeschakeld om heethoofden in toom te houden. De feestvreugde liep bij vorige overwinningen hier en daar uit in rellen.