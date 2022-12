Honderden feestende Marokko-supporters komen op straat, onlusten tussen harde kern en de politie in Brussel

Veel uitzinnige feestvreugde oorspronkelijk, al zochten sommige jongeren wel weer de confrontatie op met de politie en werd met stenen en vuurwerk gegooid, meldt onze reporter ter plaatse in het centrum van Brussel. De politie heeft traangas ingezet en zette ook het waterkanon klaar. Vooral rond Lemonnier en Zuid was het erg onrustig en kwam het tot een gerichte charge van de politie.

Vrijwilligers hadden nochtans opnieuw een menselijke ketting gemaakt, om onlusten tegen te gaan. De Brusselse politie had ook de toegang tot Winterpret afgesloten voor de supporters. "Het was eerst een groot feest. Mensen zijn dan stilletjes aan naar huis beginnen te gaan en dan is een kleine harde kern overgebleven die in de straten met dingen is beginnen te gooien", zegt VRT-journaliste Gitte Van Hoyweghen.

Rond 20 uur lijkt de rust weer enigszins teruggekeerd."Het is veel beter gelopen dan vorige keer", stelt Bart Van de Ven, een van de vrijwilligers die een menselijke ketting vormde. "Ik denk dat het al wat kalmer was van in het begin. En de burgers die zich hebben gemobiliseerd, waren veel beter georganiseerd en zichtbaar met fluo hesjes. Dat heeft geholpen."