WK-match Nederland in Lanakens café: "De 70 procent Nederlanders toch warm gekregen voor een afterparty"

Een van de supporters die gisterenavond aanwezig was in café De Sjinkerij in Lanaken is Jurgen Dassen. Jurgen is een Nederlander die zijn hele leven in Lanaken heeft gewoond. 6 jaar geleden verhuisde hij naar Maastricht. “Bij het begin van het WK was het een beetje plagen langs twee kanten”, vertelt hij. “Ik wilde voor beide landen supporteren, ik ben ook alle matchen van de Rode Duivels gaan kijken op café. Zodra ze eruit lagen ben ik volop voor de Nederlanders gaan supporteren.”

Op de grens tussen Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg leeft de rivaliteit tijdens dit WK volgens Jurgen sterk. “Je hebt Belgische supporters die het de Nederlanders hard gunnen, maar je hebt er natuurlijk ook die hopen dat Nederland eruit vliegt. Dat leeft hier echt in de streek. Vroeger ging ik altijd in Nederland voetbal kijken, maar sinds ik een stamkroeg heb in België kijk ik dus daar. Ik heb De Sjinkerij helemaal omgetoverd tot Oranje supporterscafé, dat zou een Belg in Nederland nooit lukken.”