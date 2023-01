Een kerstboom uitgraven in een nationaal park? Voor één keer mag het

Ook Daisy Huberbein is aanwezig om te doen aan natuurbeheer, wat ze heel graag doet samen met haar zoontjes. "We komen al voor de 2de keer een kerstden voor onszelf uitgraven, dit is dus eigenlijk traditie geworden. We krijgen het er lekker warm van en we vinden het ook heel gezellig om dit samen te doen", vertelt ze. "Straks gaan we de boom versieren met chocolade kerstballetjes, die we zullen opeten als we de boom weg doen", vult haar zoontje Tuur blij aan, die enthousiast mee aan het graven is.