Na verplichte sluiting door politie: Famiflora Moeskroen geeft dit weekend 3.000 kerstbomen gratis weg

Tuincentrum Famiflora in Moeskroen, opgericht door twee West-Vlamingen, geeft dit weekend zo'n 3.000 kerstbomen gratis weg. Dat komt omdat de politie en het parket donderdagochtend binnenvielen in de winkel en de deuren op slot deden. Bouwovertredingen liggen aan de basis van de inval. 'We geven de kerstbomen liever weg dan dat we ze moeten weggooien", klinkt het bij Famiflora.