Vlaanderen investeert 10 miljoen euro in nieuw congrescentrum Mechelen: "Plaats voor 2500 mensen"

Volgens Siffer was de nood aan zo'n congrescentrum dan ook hoog. "Mechelen is als stad perfect gelegen tussen Brussel en Antwerpen, ook voor het toerisme in onze stad zal dit een vooruitgang zijn." Het congrescentrum moet dan ook een landmark worden voor de stad: een stadsterras zal zo een uitzicht bieden op de binnenstad. Wel organiseert de stad nu eerst nog een marktbevraging, omdat het nieuwe centrum een samenwerking is met een privépartner. De site zal ook duurzaam zijn: de afgebroken gebouwen moeten bijvoorbeeld via printbeton gerecycleerd worden. "We hopen dat het centrum ten laatste in 2028 er zal zijn."