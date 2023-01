Ziekenhuis Geel zet in op preventie met nieuwe initiatieven, onder meer tegen zwangerschapsdiabetes

Die adviezen kunnen dan iemand aanzetten om meer te bewegen of slapen, maar koppelt daar ook meteen een aanbod aan. "Zo is het platform gelinkt aan 'Uit in Vlaanderen', waardoor iemand ook meteen kan zien waar er sportmogelijkheden in de buurt zijn." Het platform is operationeel in heel Vlaanderen, maar het Ziekenhuis in Geel is het eerste dat het ook zelf, in het ziekenhuis, zal gebruiken. "Dat is wat tegen ons businessmodel, maar zo willen we nog meer inzetten op preventie."