Oekraïense stad Odessa zonder stroom na aanval met kamikazedrones, hevige gevechten in het oosten

In het oosten van Oekraïne, in de regio's Donetsk en Loegansk, wordt dan weer hevig gevochten. "De toestand blijft er erg moeilijk", zei president Zelenski in zijn nachtelijke videoboodschap. "Bachmoet, Soledar, Maryinka, Kreminna. Er is al lange tijd geen plek meer in die gebieden die niet is beschadigd door artillerie of vuur".

Volgens Zelenski is Bachmoet, dat al maandenlang onder vuur ligt, door het Russische leger verwoest. De strijd in het gebied is er ontaard in een loopgravenoorlog. Als Rusland Bachmoet zou innemen, zou het de Oekraïense bevoorradingslijnen breken en kunnen de Russische troepen doorstoten naar Kramatorsk en Slovjansk.