VS waarschuwt voor toenemende samenwerking tussen Iran en Rusland: "Ze willen samen kamikazedrones ontwikkelen"

Wat zijn kamikazedrones?

Kamikazedrones zijn militaire drones die door Rusland worden ingezet in het conflict met Oekraïne. Het woord "kamikaze" verwijst naar de Japanse piloten die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog met hun vliegtuigen op vijandelijke schepen stortten. Die zelfmoordpiloten werden kamikazepiloten genoemd. "Kamikazedrones" zijn dus een modernere versie van die zelfmoordpiloten. Ook deze drones vliegen zich te pletter tegen Oekraïense gronddoelwitten. Tegenwoordig komen de piloten van de toestellen niet meer om, want de drones zijn onbemand. De schade daarentegen is minstens even groot.



De drones worden geladen met explosieven en ontploffen bij impact. Het bereik van zo een drone is ongeveer 250 kilometer. Dat maakt van de drones een uiterst effectief wapen. Ze kunnen ook gelanceerd worden vanop de achterkant van een vrachtwagen. Die flexibiliteit maakt de onbemande toestellen extra interessant. Daarnaast zijn ze relatief goedkoop in aankoop.