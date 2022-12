Politie verzegelt ook kantoren van twee Belgische Europarlementsleden in corruptieonderzoek naar Qatar: "blamage voor Europees Parlement"

Kaili's partner F.G. - parlementair assistent voor S&D - werd in de loop van de dag al ondervraagd door de speurders. In het verleden werkte hij voor het Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri. Hij is ook actief in diens vzw Fight Impunity, waar vanmorgen ook een huiszoeking zou hebben plaatsgevonden, net als bij Panzeri thuis. In diens woning zou ook bijna 500.000 euro cash in beslag zijn genomen.