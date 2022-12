Privéjets en vervuilende vliegtuigen gaan meer betalen op Brussels Airport

"Er zijn vliegtuigen om de markt die veel efficiënter zijn, zowel op vlak van uitstoot als op vlak van lawaai", zegt Gilkinet. "We gaan luchtvaartmaatschappijen maximaal stimuleren om die vliegtuigen in te zetten op hun route naar Brussel. Op die manier kunnen we de impact voor de omwonenden maximaal beperken."

Voor Brussels Airlines en TUI, twee belangrijke spelers zullen de tarieven volgens Gilkinet goedkoper worden. "Zij doen al veel inspanningen voor het milieu." VRT NWS heeft contact opgenomen met beide luchtvaartmaatschappijen. Beide bedrijven laten weten dat de impact van de nieuwe maatregelen nog berekend wordt.