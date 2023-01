RED Teams organiseren spectaculaire oefendag in 't Kuipke in Gent: "We moeten elkaar blind kunnen vertrouwen"

Een RED-team (of klimteam) is een groep brandweerlieden dat ingezet wordt bij interventies op grote hoogte of diepte en in besloten ruimtes. Een RED-team komt ter plaatse als een ladderwagen tekortschiet om mensen te redden, bijvoorbeeld als ze zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden. Interventies kunnen plaatsvinden op torens, in bouwputten, in silo’s, op windmolens …

Er zijn veel RED-teams actief bij de brandweer. Elk van die teams moet regelmatig oefenen omdat het gebruik van touwen bij reddingen erg technisch is. De RED-leden moeten ingespeeld zijn op elkaar en elkaar blind vertrouwen. Er wordt zo veel mogelijk in realistische omstandigheden geoefend.