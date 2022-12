Schedel van T-rex Maximus geveild voor "maar" 6,1 miljoen dollar: "Er is weinig vertrouwen"

Meer bepaald stelden ze vragen over hoeveel van het skelet van Shen echt was, en hoeveel een afgietsel van het skelet van een andere dino. Dat is niet zo'n ongewone praktijk bij het opmaken van dinoskeletten. Maar bij Shen zou het de spuigaten uitlopen. Volgens de bekende paleontoloog Peter Larson bestond meer dan de helft van het skelet van Shen uit afgietsels van het skelet van Stan, dat Christie's in 2020 voor een recordbedrag van 31,8 miljoen dollar verkocht. "Ze gebruiken Stan om een ​​dinosaurus te verkopen die niet Stan is", zei hij aan de Amerikaanse krant The New York Times. "Het is erg misleidend."

"Het draait allemaal om vertrouwen", zegt kunstadviseur Todd Levin aan The New York Times na de tegenvallende opbrengst van de schedel van Maximus. "En op dit moment is er heel weinig vertrouwen."