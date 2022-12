"Sommige mensen tellen 's nachts schaapjes, ik tel stemmen", Nancy Pelosi in biografische documentaire van haar dochter

De politieke passie van Pelosi blijkt haar in de genen te zitten. De docu schetst kort hoe Nancy als klein meisje haar vader bezig zag in zijn politieke werk als parlementslid en als burgemeester van Baltimore. In de jaren 1980 stapte ze zelf in de politiek, in de Californische afdeling van de Democratische partij en later als parlementslid voor een district nabij San Francisco.



Toch krijg je de indruk dat Alexandra pas haar eigen camera begon boven te halen om haar moeder daarmee op geregelde tijdstippen te stalken, nadat ze in 2006 verkozen werd tot de eerste vrouwelijke voorzitter van het Huis van Afgevaardigden - "two heartbeats away from the presidency", zoals het belang van die positie wordt onderstreept. Het is een andere rode draad doorheen de documentaire: de baanbrekersrol van Pelosi, die zich in een (witte) mannenwereld een stevige toppositie wist te verwerven.